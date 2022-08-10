На Украине погиб рядовой Денис Парахин из Пермского края

С односельчанином простятся жители Средней Усьвы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Горнозаводского округа Пермского края Денис Парахин. Об этом сообщил глава округа Вадим Лумпов.
«В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, рядовой Денис Парахин. Денис жил в Средней Усьве», — написал Лумпов в Telegram, выразив соболезнования родным и близким солдата.
О времени и месте прощания будет сообщено позднее. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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