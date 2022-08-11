Британцы пришли в ярость из-за заявления Зеленского про Крым

11 августа 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Комментаторы считают нереальным и нерациональным желания Зеленского захватить Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты с критикой отозвались на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Украины пожелал захватить полуостров Крым. Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express «Если наше идиотское правительство поддержит его [президента Украины Владимира Зеленского] в этом [наступлении на Крымский полуостров], цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий», — пишет Destiny84. Он считает, что одобрение таких планов может привести страны Европы к кризису. «Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно», — прокомментировал john5678. По его мнению, Зеленский специально пытается «выкачать» побольше финансов с Западных стран, выпрашивая военную и гуманитарную помощь. «Пески, Авдеевка и Донецк. За этими населенными пунктами украинской обороны нет. Вы говорите о русских потерях, а цифра, приведенная Беном Уоллесом в июне, такая же, как и в июле, оценивается в 75 000 человек», — прокомментировал Jumbo wannabe. Он также подметил, что американские РСЗО HIMARS, на которые «делаются большие ставки», уязвимы. Также уже уничтожена половина комплексов американского вооружения. Пользователь Klingon warrior убежден, что все санкции и ограничения после окончания СВО будут сняты с России, так будут заключаться новые контракты на поставки ресурсов. «Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей», — написал комментатор. Mr. Marmaduke уверен, что просьбы Зеленского о поставке оружия и иной помощи сильно выкачивает деньги с Европы. Санкции против России также наносят удар по странам, которые их приняли. «Он дорого обходится Европе», — добавил он. Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина вернет Крым военным способом. По ее мнению, ВСУ будут заходить в Крым по сухопутной границе, при этом россиян оттуда выдворят. Также Зеленский сообщил, что конфликт с Россией закончится, когда Украина займет полностью территории в границах 1991 года, приводит слова президента Express. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты с критикой отозвались на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Украины пожелал захватить полуостров Крым. Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express «Если наше идиотское правительство поддержит его [президента Украины Владимира Зеленского] в этом [наступлении на Крымский полуостров], цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий», — пишет Destiny84. Он считает, что одобрение таких планов может привести страны Европы к кризису. «Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно», — прокомментировал john5678. По его мнению, Зеленский специально пытается «выкачать» побольше финансов с Западных стран, выпрашивая военную и гуманитарную помощь. «Пески, Авдеевка и Донецк. За этими населенными пунктами украинской обороны нет. Вы говорите о русских потерях, а цифра, приведенная Беном Уоллесом в июне, такая же, как и в июле, оценивается в 75 000 человек», — прокомментировал Jumbo wannabe. Он также подметил, что американские РСЗО HIMARS, на которые «делаются большие ставки», уязвимы. Также уже уничтожена половина комплексов американского вооружения. Пользователь Klingon warrior убежден, что все санкции и ограничения после окончания СВО будут сняты с России, так будут заключаться новые контракты на поставки ресурсов. «Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей», — написал комментатор. Mr. Marmaduke уверен, что просьбы Зеленского о поставке оружия и иной помощи сильно выкачивает деньги с Европы. Санкции против России также наносят удар по странам, которые их приняли. «Он дорого обходится Европе», — добавил он. Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина вернет Крым военным способом. По ее мнению, ВСУ будут заходить в Крым по сухопутной границе, при этом россиян оттуда выдворят. Также Зеленский сообщил, что конфликт с Россией закончится, когда Украина займет полностью территории в границах 1991 года, приводит слова президента Express.