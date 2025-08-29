В российском регионе появятся две новые станции метро

В Санкт-Петербурге до конца года завершат строительство станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
«Строительство станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская» должны завершить в этом году", — заявил Беглов в эфире телеканала 78. Он отметил, что работы идут по графику, несмотря на трудности после банкротства компании «Метрострой» в 2021 году. По его словам, для строительства метро необходимы квалифицированные рабочие и современное оборудование.
Беглов добавил, что город постепенно набирает темпы строительства и выйдет на плановые показатели к 2026 году. Власти рассчитывают, что новые станции улучшат транспортную доступность юго-западных районов Петербурга.
