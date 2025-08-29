Беглов объяснил, почему в Петербурге ввели жесткие меры против мигрантов

Запрет на труд мигрантов в такси и доставке в Санкт-Петербурге поддержан профсоюзами и обусловлен экономическими факторами. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Прежде всего мы должны ориентироваться на собственные кадры. Иностранные работники нам тоже нужны, но в определенных отраслях», — отметил Беглов в эфире телеканала «78». По его словам, решение принято взвешенно и с учетом интересов рынка труда. Губернатор добавил, что подобные ограничения уже действуют в 32 регионах страны и направлены на защиту местных рабочих мест.
Беглов напомнил, что бизнесу предоставлен трехмесячный переходный период для адаптации и поиска новых сотрудников. Постановление, подписанное им 28 июля, вступит в силу в конце октября и продлится до конца 2025 года.
Ранее Минтруд предложил отменить трудоустройство иностранцев без знания русского языка в сферах, где требуется общение. Это касается профессий, таких как водитель, продавец и медицинский работник. Проект связан с поправками в закон, исключающими обязательный экзамен по русскому языку для иностранцев, приглашенных по квотам, передает 360.ru.
