Человек с головой лошади искупался в пермской реке. Фото

13 августа 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Отдыхающие на пляже заметили необычного купающегося Фото: Сергей Русанов © URA.RU Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми». «И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми», — указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий. О том, что в конце июля пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря», URA.RU писало ранее. Снимавшие видео очевидцы приветствовали капитана Джека Воробья восторженными возгласами. Ранее в магазине города Березники местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплатился за томатный сок. Пермяк привлек внимание отдыхающих на пляже Фото: teklegram-канал «Жести Перми»

Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми». «И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми», — указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий. О том, что в конце июля пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря», URA.RU писало ранее. Снимавшие видео очевидцы приветствовали капитана Джека Воробья восторженными возгласами. Ранее в магазине города Березники местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплатился за томатный сок.