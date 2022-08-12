12 августа 2022

Человек с головой лошади искупался в пермской реке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный отдых на реке Кама. Пермь, река кама, пляж, городской пляж
Отдыхающие на пляже заметили необычного купающегося Фото:

Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми».

«И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми», — указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий.

О том, что в конце июля пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря», URA.RU писало ранее. Снимавшие видео очевидцы приветствовали капитана Джека Воробья восторженными возгласами. Ранее в магазине города Березники местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплатился за томатный сок.

Пермяк привлек внимание отдыхающих на пляже
Фото:

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Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми». «И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми», — указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий. О том, что в конце июля пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря», URA.RU писало ранее. Снимавшие видео очевидцы приветствовали капитана Джека Воробья восторженными возгласами. Ранее в магазине города Березники местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплатился за томатный сок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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