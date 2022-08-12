Суд смягчил приговор свердловчанину, стрелявшему в семью из ружья

13 августа 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Мужчина совершил несколько выстрелов из ружья по двери соседей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Изначально мужчине было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год, рассказал URA.RU один из родственников инвалида. «Железнодорожный суд вынес приговор 51-летнему мужчине. Органы прокуратуры в обвинительном заключении просили привлечь к ответственности и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Несмотря на это суд переквалифицировал статью обвиняемому с покушения на убийство двух и более лиц на более мягкую статью УК РФ „Угроза убийства“, назначив наказание в виде ограничения свободы сроков на год», — рассказал родственник. Ему нужно будет лишь регулярно отмечаться в органах исполнения наказания, жалуется родственник. «Приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней. До сих пор прокуратура суда не обжаловала приговор стрелку. Неужели он избежит сурового наказания?», — резюмировал родственник. Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Изначально мужчине было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год, рассказал URA.RU один из родственников инвалида. «Железнодорожный суд вынес приговор 51-летнему мужчине. Органы прокуратуры в обвинительном заключении просили привлечь к ответственности и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Несмотря на это суд переквалифицировал статью обвиняемому с покушения на убийство двух и более лиц на более мягкую статью УК РФ „Угроза убийства“, назначив наказание в виде ограничения свободы сроков на год», — рассказал родственник. Ему нужно будет лишь регулярно отмечаться в органах исполнения наказания, жалуется родственник. «Приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней. До сих пор прокуратура суда не обжаловала приговор стрелку. Неужели он избежит сурового наказания?», — резюмировал родственник. Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.