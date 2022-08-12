Суд смягчил приговор свердловчанину, стрелявшему в семью из ружья

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Изначально мужчине было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год, рассказал URA.RU один из родственников инвалида.
«Железнодорожный суд вынес приговор 51-летнему мужчине. Органы прокуратуры в обвинительном заключении просили привлечь к ответственности и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Несмотря на это суд переквалифицировал статью обвиняемому с покушения на убийство двух и более лиц на более мягкую статью УК РФ „Угроза убийства“, назначив наказание в виде ограничения свободы сроков на год», — рассказал родственник.
Ему нужно будет лишь регулярно отмечаться в органах исполнения наказания, жалуется родственник. «Приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней. До сих пор прокуратура суда не обжаловала приговор стрелку. Неужели он избежит сурового наказания?», — резюмировал родственник.
Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Изначально мужчине было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год, рассказал URA.RU один из родственников инвалида. «Железнодорожный суд вынес приговор 51-летнему мужчине. Органы прокуратуры в обвинительном заключении просили привлечь к ответственности и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Несмотря на это суд переквалифицировал статью обвиняемому с покушения на убийство двух и более лиц на более мягкую статью УК РФ „Угроза убийства“, назначив наказание в виде ограничения свободы сроков на год», — рассказал родственник. Ему нужно будет лишь регулярно отмечаться в органах исполнения наказания, жалуется родственник. «Приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней. До сих пор прокуратура суда не обжаловала приговор стрелку. Неужели он избежит сурового наказания?», — резюмировал родственник. Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.