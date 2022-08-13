Полпред Якушев обратился к тюменцам в их праздник

Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С Днем Тюменской области и ее 77-й годовщины жителей региона поздравил полномочный представитель президента России Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте полпреда УрФО.

«Дорогие друзья, земляки! Поздравляю вас с Днем рождения Тюменской области! Наш край всегда играл особую роль в истории России», — сообщает пресс-служба Якушева его поздравление. По его словам, уникальное влияние региона прослеживалось и во времена первопроходцев Сибири, и во времена освоения нефтяных и газовых месторождений, и в наши дни.

Он также рассказал о достоинствах и успехах региона. «Тюменская область — один из самых динамичных и успешных регионов России. Не случайно с каждым годом здесь растет население. Главное достояние региона — его люди. Душевные, трудолюбивые, инициативные. Открытые всему новому, но бережно хранящие свою историю и традиции», — написал полпред в своем поздравлении. Он отметил, что у области большое будущее, так как люди хотят в ней жить и строить семьи.

В конце Якушев отметил, что все граждане России живут в судьбоносное и непростое время. «Оно рождает серьезные вызовы, но открывает новые возможности. Уверен — Тюменская область воспользуется ими и, как всегда, будет надежной опорой для страны», — написал в завершение своего поздравления полпред УрФО.