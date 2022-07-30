«Ведомости»: OBI продала бизнес в РФ за 1 евро

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Возобновление работы гипермаркетов OBI после долгого простоя. Екатеринбург, obi
Доля в OBI перейдет Йозефу Лиокумовичу Фото:

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников. Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердил также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI», — пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что компания подписала соглашение с группой российских инвесторов 27 июля. По условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. ГИСК Маx сможет продать свою часть бизнеса «третьим лицам». «Ведомости» сообщают, что в OBI GmH не ответили на запрос, в российском OBI не стали комментировать информацию, а получить комментарий представителя ГИСК Мax им не удалось.

OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте. В конце апреля сеть восстановила работу в России, передает «Взгляд». Ранее сообщалось, что группа инвестиционно-строительных компаний MAX собирается выкупить сеть магазинов. Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Часть из них уже выкупили российские бизнесмены, и они начали работу после ребрендинга.

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Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. «Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников. Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердил также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что компания подписала соглашение с группой российских инвесторов 27 июля. По условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. ГИСК Маx сможет продать свою часть бизнеса «третьим лицам». «Ведомости» сообщают, что в OBI GmH не ответили на запрос, в российском OBI не стали комментировать информацию, а получить комментарий представителя ГИСК Мax им не удалось. OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте. В конце апреля сеть восстановила работу в России, передает «Взгляд». Ранее сообщалось, что группа инвестиционно-строительных компаний MAX собирается выкупить сеть магазинов. Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Часть из них уже выкупили российские бизнесмены, и они начали работу после ребрендинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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