«Ведомости»: OBI продала бизнес в РФ за 1 евро

30 июля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Доля в OBI перейдет Йозефу Лиокумовичу Фото: Размик Закарян © URA.RU Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. «Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников. Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердил также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что компания подписала соглашение с группой российских инвесторов 27 июля. По условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. ГИСК Маx сможет продать свою часть бизнеса «третьим лицам». «Ведомости» сообщают, что в OBI GmH не ответили на запрос, в российском OBI не стали комментировать информацию, а получить комментарий представителя ГИСК Мax им не удалось. OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте. В конце апреля сеть восстановила работу в России, передает «Взгляд». Ранее сообщалось, что группа инвестиционно-строительных компаний MAX собирается выкупить сеть магазинов. Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Часть из них уже выкупили российские бизнесмены, и они начали работу после ребрендинга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. «Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников. Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердил также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что компания подписала соглашение с группой российских инвесторов 27 июля. По условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. ГИСК Маx сможет продать свою часть бизнеса «третьим лицам». «Ведомости» сообщают, что в OBI GmH не ответили на запрос, в российском OBI не стали комментировать информацию, а получить комментарий представителя ГИСК Мax им не удалось. OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте. В конце апреля сеть восстановила работу в России, передает «Взгляд». Ранее сообщалось, что группа инвестиционно-строительных компаний MAX собирается выкупить сеть магазинов. Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Часть из них уже выкупили российские бизнесмены, и они начали работу после ребрендинга.