Пермяк получил травмы при пожаре в гаражном кооперативе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в академии искусства и культуры Пермь, дым
Дымом от пожара накрыло почти весь микрорайон Перми Фото:

В Перми на правом берегу Камы по улице Борцов Революции вечером загорелось кирпичное здание в гаражном кооперативе. Один человек пострадал, сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«К месту возникновения пожара направлены пожарно-спасательные подразделения от МЧС России в количестве 7 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытию, первым пожарно-спасательным подразделением Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что происходит горение кирпичного здания на площади 144 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что один человек получил травмы. Сейчас пожар локализован, на месте проводится проверка, специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. В МЧС напоминают, что по данным Пермского гидрометцентра с 16 по 19 августа местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Черным дымом от пожара накрыло всю Среднюю Курью

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми на правом берегу Камы по улице Борцов Революции вечером загорелось кирпичное здание в гаражном кооперативе. Один человек пострадал, сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «К месту возникновения пожара направлены пожарно-спасательные подразделения от МЧС России в количестве 7 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытию, первым пожарно-спасательным подразделением Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что происходит горение кирпичного здания на площади 144 квадратных метров, — уточнили в ведомстве. Также сообщается, что один человек получил травмы. Сейчас пожар локализован, на месте проводится проверка, специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. В МЧС напоминают, что по данным Пермского гидрометцентра с 16 по 19 августа местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...