Пермяк получил травмы при пожаре в гаражном кооперативе

Дымом от пожара накрыло почти весь микрорайон Перми Фото: Иван Субботин © URA.RU

В Перми на правом берегу Камы по улице Борцов Революции вечером загорелось кирпичное здание в гаражном кооперативе. Один человек пострадал, сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«К месту возникновения пожара направлены пожарно-спасательные подразделения от МЧС России в количестве 7 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытию, первым пожарно-спасательным подразделением Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что происходит горение кирпичного здания на площади 144 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что один человек получил травмы. Сейчас пожар локализован, на месте проводится проверка, специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. В МЧС напоминают, что по данным Пермского гидрометцентра с 16 по 19 августа местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.