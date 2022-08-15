15 августа 2022

Екатеринбуржцы атаковали два новых открывшихся H&M. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие магазина H&M в тц Парк Хаус. Екатеринбург
Теперь в Екатеринбурге работает четыре магазина H&M Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге после полугодового приостановления работы свои двери для посетителей открыли еще два магазина H&M — в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус». Очереди на вход в магазин в «Глобусе» начали собираться уже перед торговым центром.

«В магазинах H&M привлекают новых сотрудников, чтобы справиться с потоком покупателей. Новеньких сотрудников инструктируют прямо в торговом зале», — сообщает telegram-канал «Моменты».

Ранее магазин шведской компании H&M открылся в екатеринбургских ТРЦ «Мега» и ТРЦ VEER MALL. После этого жители города заметили, что на сайте объявлений Avito стали появляться вещи H&M для перепродажи.

Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Открытие магазина H&M в тц Парк Хаус. Екатеринбург
Люди активно закупаются перед закрытием магазина шведской компании
Фото:
Открытие магазина H&M в тц Парк Хаус. Екатеринбург
Особенно часто можно встретить покупателей, выбирающих детские вещи
Фото:
Открытие магазина H&M в тц Парк Хаус. Екатеринбург
Некоторым даже не хватает рук
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге после полугодового приостановления работы свои двери для посетителей открыли еще два магазина H&M — в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус». Очереди на вход в магазин в «Глобусе» начали собираться уже перед торговым центром. «В магазинах H&M привлекают новых сотрудников, чтобы справиться с потоком покупателей. Новеньких сотрудников инструктируют прямо в торговом зале», — сообщает telegram-канал «Моменты». Ранее магазин шведской компании H&M открылся в екатеринбургских ТРЦ «Мега» и ТРЦ VEER MALL. После этого жители города заметили, что на сайте объявлений Avito стали появляться вещи H&M для перепродажи. Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...