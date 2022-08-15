В Екатеринбурге после полугодового приостановления работы свои двери для посетителей открыли еще два магазина H&M — в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус». Очереди на вход в магазин в «Глобусе» начали собираться уже перед торговым центром.
«В магазинах H&M привлекают новых сотрудников, чтобы справиться с потоком покупателей. Новеньких сотрудников инструктируют прямо в торговом зале», — сообщает telegram-канал «Моменты».
Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Люди активно закупаются перед закрытием магазина шведской компании
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В Екатеринбурге после полугодового приостановления работы свои двери для посетителей открыли еще два магазина H&M — в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус». Очереди на вход в магазин в «Глобусе» начали собираться уже перед торговым центром. «В магазинах H&M привлекают новых сотрудников, чтобы справиться с потоком покупателей. Новеньких сотрудников инструктируют прямо в торговом зале», — сообщает telegram-канал «Моменты». Ранее магазин шведской компании H&M открылся в екатеринбургских ТРЦ «Мега» и ТРЦ VEER MALL. После этого жители города заметили, что на сайте объявлений Avito стали появляться вещи H&M для перепродажи. Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.