Теперь в Екатеринбурге работает четыре магазина H&M Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге после полугодового приостановления работы свои двери для посетителей открыли еще два магазина H&M — в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус». Очереди на вход в магазин в «Глобусе» начали собираться уже перед торговым центром.

«В магазинах H&M привлекают новых сотрудников, чтобы справиться с потоком покупателей. Новеньких сотрудников инструктируют прямо в торговом зале», — сообщает telegram-канал « Моменты» .

Ранее магазин шведской компании H&M открылся в екатеринбургских ТРЦ «Мега» и ТРЦ VEER MALL. После этого жители города заметили, что на сайте объявлений Avito стали появляться вещи H&M для перепродажи.

Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Люди активно закупаются перед закрытием магазина шведской компании Фото: Размик Закарян © URA.RU

Особенно часто можно встретить покупателей, выбирающих детские вещи Фото: Размик Закарян © URA.RU