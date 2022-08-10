Екатеринбуржцы перепродают вещи H&M после начала распродажи

11 августа 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Покупатели одежды в H&M начали распродавать вещи Фото: Размик Закарян © URA.RU На сайте объявлений Avito появились предложения купить вещи из H&M через несколько часов после начала распродажи в филиале магазина в Екатеринбурге. Соответствующие объявления появились через несколько часов после объявления распродажи. «Платье женское, новое. Кроссовки новые, без бирок. H&M», — говорится в объявлениях на сайте сервиса. После начала распродажи в Екатеринбурге появились десятки объявлений с предложением купить обувь и одежду. Чаще всего предлагаются детские вещи и платья. Магазин шведской компании H&M открылся в Екатеринбурге спустя шесть месяцев после объявления о закрытии. В день распродажи в торговый центр «Мега» активно начали приезжать свердловчане. Решение о закрытии магазина было принято после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Фото: Avito

На сайте объявлений Avito появились предложения купить вещи из H&M через несколько часов после начала распродажи в филиале магазина в Екатеринбурге. Соответствующие объявления появились через несколько часов после объявления распродажи. «Платье женское, новое. Кроссовки новые, без бирок. H&M», — говорится в объявлениях на сайте сервиса. После начала распродажи в Екатеринбурге появились десятки объявлений с предложением купить обувь и одежду. Чаще всего предлагаются детские вещи и платья. Магазин шведской компании H&M открылся в Екатеринбурге спустя шесть месяцев после объявления о закрытии. В день распродажи в торговый центр «Мега» активно начали приезжать свердловчане. Решение о закрытии магазина было принято после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.