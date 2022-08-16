Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

16 августа 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

На Урал идет похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Температура воздуха в Свердловской области в ближайшие дни может опуститься до минус двух градусов. Предупреждение об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью 17—18 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°», — рассказали синоптики. При этом, по данным сервиса Gismeteo, днем 17-го августа температура воздуха в регионе поднимется до 21 градуса, а 18-го августа — до +19. Ранее такой же прогноз для Свердловской области давал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. Кроме Урала температура воздуха на этой неделе опустится в регионах западной и южной Сибири.

Температура воздуха в Свердловской области в ближайшие дни может опуститься до минус двух градусов. Предупреждение об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью 17—18 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°», — рассказали синоптики. При этом, по данным сервиса Gismeteo, днем 17-го августа температура воздуха в регионе поднимется до 21 градуса, а 18-го августа — до +19. Ранее такой же прогноз для Свердловской области давал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. Кроме Урала температура воздуха на этой неделе опустится в регионах западной и южной Сибири.