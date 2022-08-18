Выходные 20 и 21 августа в Челябинске будут дождливыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дождливая погода установится в Челябинской области на выходных 20 и 21 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Днем субботы, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Такая же погода сохранится в регионе на протяжении всех суток в воскресенье, 21 августа», — пояснили агентству в челябинском ЦГМС.

Ночь на субботу станет последней в серии холодных ночей, когда температура в горах и низинах опускалась до минус 3 градусов. Столь экстремальных для лета температур 20 августа не ожидается — синоптики обещают 2 градуса тепла. Ночью воскресенья прогнозируют уже 12-14 градусов. Днем столбики термометров будут показывать 24-28 градусов.

Прогноз для столицы Южного Урала на эти дни практически совпадает с общим для региона. С той лишь разницей, что теплыми будут обе ночи — в субботу и воскресенье.