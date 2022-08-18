18 августа 2022

В Челябинскую область на несколько дней придут дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Выходные 20 и 21 августа в Челябинске будут дождливыми Фото:

Дождливая погода установится в Челябинской области на выходных 20 и 21 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Днем субботы, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Такая же погода сохранится в регионе на протяжении всех суток в воскресенье, 21 августа», — пояснили агентству в челябинском ЦГМС.

Ночь на субботу станет последней в серии холодных ночей, когда температура в горах и низинах опускалась до минус 3 градусов. Столь экстремальных для лета температур 20 августа не ожидается — синоптики обещают 2 градуса тепла. Ночью воскресенья прогнозируют уже 12-14 градусов. Днем столбики термометров будут показывать 24-28 градусов.

Прогноз для столицы Южного Урала на эти дни практически совпадает с общим для региона. С той лишь разницей, что теплыми будут обе ночи — в субботу и воскресенье.

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Дождливая погода установится в Челябинской области на выходных 20 и 21 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Днем субботы, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Такая же погода сохранится в регионе на протяжении всех суток в воскресенье, 21 августа», — пояснили агентству в челябинском ЦГМС. Ночь на субботу станет последней в серии холодных ночей, когда температура в горах и низинах опускалась до минус 3 градусов. Столь экстремальных для лета температур 20 августа не ожидается — синоптики обещают 2 градуса тепла. Ночью воскресенья прогнозируют уже 12-14 градусов. Днем столбики термометров будут показывать 24-28 градусов. Прогноз для столицы Южного Урала на эти дни практически совпадает с общим для региона. С той лишь разницей, что теплыми будут обе ночи — в субботу и воскресенье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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