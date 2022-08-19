В центре Челябинска ограничили движение

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ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , дорожные работы, ремонт
Движение транспорта восстановят после полного устранения аварии Фото:

В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта по ул. Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в управлении дорожного хозяйства мэрии.

«Движение автотранспорта ограничено по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Из-за аварии на сетях водоснабжения МУП „ПОВВ“ в районе дома № 10 по Лесопарковой», — заявили в мэрии.

В настоящее время службами ведутся аварийно-восстановительные работы. В мэрии просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение транспорта будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации.

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В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта по ул. Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в управлении дорожного хозяйства мэрии. «Движение автотранспорта ограничено по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Из-за аварии на сетях водоснабжения МУП „ПОВВ“ в районе дома № 10 по Лесопарковой», — заявили в мэрии. В настоящее время службами ведутся аварийно-восстановительные работы. В мэрии просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение транспорта будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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