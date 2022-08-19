Движение транспорта восстановят после полного устранения аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта по ул. Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в управлении дорожного хозяйства мэрии.

«Движение автотранспорта ограничено по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина. Из-за аварии на сетях водоснабжения МУП „ПОВВ“ в районе дома № 10 по Лесопарковой», — заявили в мэрии.

В настоящее время службами ведутся аварийно-восстановительные работы. В мэрии просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение транспорта будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации.