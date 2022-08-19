Telegraph: Запад бросил Украину в решающий момент

19 августа 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Июль стал первым месяцем с начала СВО, в котором не было сделано никаких глобальных обещаний о поддержке Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Кризис на Украине вошел в критическую фазу, однако западные государства не выдвигают инициатив по снабжению Зеленского оружием и деньгами, Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Несмотря на то, что вооруженный конфликт вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — заявил немецкий эксперт Кристоф Требеш. Его слова приводит издание The Telegraph. Отмечается, что июль стал первым месяцем с начала спецоперации, в котором не было сделано никаких глобальных обещаний о поддержке Украины со стороны крупнейших экономик Европы. По мнению журналиста, эти данные усилят опасения Киева по поводу того, что из-за растущего кризиса в ЕС и США заинтересованность в украинском вопросе ослабнет. Ранее издание Politico заявило, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Причинами этого называют высокую инфляцию, энергетический кризис, пандемию коронавируса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.

Кризис на Украине вошел в критическую фазу, однако западные государства не выдвигают инициатив по снабжению Зеленского оружием и деньгами, Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Несмотря на то, что вооруженный конфликт вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — заявил немецкий эксперт Кристоф Требеш. Его слова приводит издание The Telegraph. Отмечается, что июль стал первым месяцем с начала спецоперации, в котором не было сделано никаких глобальных обещаний о поддержке Украины со стороны крупнейших экономик Европы. По мнению журналиста, эти данные усилят опасения Киева по поводу того, что из-за растущего кризиса в ЕС и США заинтересованность в украинском вопросе ослабнет. Ранее издание Politico заявило, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Причинами этого называют высокую инфляцию, энергетический кризис, пандемию коронавируса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.