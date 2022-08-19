Депутат Госдумы не поддержал идею открытия Берия Центра на Урале

20 августа 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Николай Арефьев не понимает, зачем нужен Берия Центр (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что не поддерживает идею о строительстве Берия Центра в Новоуральске (Свердловская область). Он признался, что не понимает, зачем это делать. «Все эти бизнес-центры, Ельцин Центры, я даже, откровенно говоря, не знаю, чем они занимаются. Никак не могу понять, зачем это делать», — приводит слова Арефьева NEWS.ru . Депутат считает, что вместо открытия подобных Центров, нужно переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых нет никакого толка стране. Ранее бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов предложил создать в Новоуральске в честь генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берия так называемый Берия Центр. Аверьянов считает, что Берия Центр стал бы более притягательным, чем Ельцин Центр. Он подчеркнул, что новая площадка будет полезна для будущего подрастающего поколения, у которого нет верного восприятия истории. Его идею поддержал депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что не поддерживает идею о строительстве Берия Центра в Новоуральске (Свердловская область). Он признался, что не понимает, зачем это делать. «Все эти бизнес-центры, Ельцин Центры, я даже, откровенно говоря, не знаю, чем они занимаются. Никак не могу понять, зачем это делать», — приводит слова Арефьева NEWS.ru. Депутат считает, что вместо открытия подобных Центров, нужно переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых нет никакого толка стране. Ранее бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов предложил создать в Новоуральске в честь генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берия так называемый Берия Центр. Аверьянов считает, что Берия Центр стал бы более притягательным, чем Ельцин Центр. Он подчеркнул, что новая площадка будет полезна для будущего подрастающего поколения, у которого нет верного восприятия истории. Его идею поддержал депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман.