19 августа 2022

Силовики задержали мужчину, который сломал остановку в Озерске

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
Озерчанин в пьяном состоянии разбил стекло на остановке (фото из архива) Фото:

Полиция в Озерске (Челябинская область) задержала мужчину, который разломал новую остановку общественного транспорта. Ему грозит уголовное дело, сообщили в городском УМВД.

«20 августа ранним утром во время несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был замечен мужчина, ломающий остекление на остановке общественного транспорта, расположенной перед кинотеатром „Октябрь“. Незамедлительно нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Свой поступок 27-летний мужчина объяснил сильным алкогольным опьянением», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте».

В полиции добавили, что мужчине грозит уголовное дело. Также ему придется выплачивать причиненный повреждением имущества ущерб.

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Полиция в Озерске (Челябинская область) задержала мужчину, который разломал новую остановку общественного транспорта. Ему грозит уголовное дело, сообщили в городском УМВД. «20 августа ранним утром во время несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был замечен мужчина, ломающий остекление на остановке общественного транспорта, расположенной перед кинотеатром „Октябрь“. Незамедлительно нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Свой поступок 27-летний мужчина объяснил сильным алкогольным опьянением», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте». В полиции добавили, что мужчине грозит уголовное дело. Также ему придется выплачивать причиненный повреждением имущества ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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