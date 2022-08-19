Силовики задержали мужчину, который сломал остановку в Озерске

20 августа 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Озерчанин в пьяном состоянии разбил стекло на остановке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция в Озерске (Челябинская область) задержала мужчину, который разломал новую остановку общественного транспорта. Ему грозит уголовное дело, сообщили в городском УМВД. «20 августа ранним утром во время несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был замечен мужчина, ломающий остекление на остановке общественного транспорта, расположенной перед кинотеатром „Октябрь“. Незамедлительно нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Свой поступок 27-летний мужчина объяснил сильным алкогольным опьянением», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте». В полиции добавили, что мужчине грозит уголовное дело. Также ему придется выплачивать причиненный повреждением имущества ущерб.

Полиция в Озерске (Челябинская область) задержала мужчину, который разломал новую остановку общественного транспорта. Ему грозит уголовное дело, сообщили в городском УМВД. «20 августа ранним утром во время несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был замечен мужчина, ломающий остекление на остановке общественного транспорта, расположенной перед кинотеатром „Октябрь“. Незамедлительно нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Свой поступок 27-летний мужчина объяснил сильным алкогольным опьянением», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте». В полиции добавили, что мужчине грозит уголовное дело. Также ему придется выплачивать причиненный повреждением имущества ущерб.