Челябинские депутаты просят Госдуму упразднить четыре суда

22 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Инициатива челябинских депутатов должна упразднить в регионе четыре суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума РФ рассмотрит внесенный депутатами Заксобрания Челябинской области законопроект об упразднении четырех судов региона. Как следует из текста пояснительной записки, в области могут закрыть Брединский, Нагайбакский, Чесменский, Троицкий районные суды. «Проектом федерального закона предлагается упразднить Брединский, Нагайбакский, Чесменский, Троицкий районные суды Челябинской области. Относящиеся к их ведению вопросы предложено передать в юрисдикцию Карталинского, Верхнеуральского, Варненского районных судов и Троицкого городского суда», — сообщается в пояснительной записке. Причины, побудившие депутатов выступить с законодательной инициативой, связаны с малой численностью судов в указанных территориях. В каждом из них по штату работает три человека. Это мешает обеспечить правосудие, когда стороны процесса просят сделать отвод судьи. Другая ситуация трудноразрешима, если дело возвращается на повторное рассмотрение другим составом судей. Областные депутаты указали, что численность населения в четырех районах не вырастет, а, значит, штат судов увеличен не будет. Для каждого района предложено создать судебное присутствие. Законопроект 22 августа отправлен в Госдуму на рассмотрение. Отдельным письмом региональные депутаты обратились к коллегам, представляющим Челябинскую область, попросив их оказать проекту поддержку на уровне Федерального собрания. В апреле законопроект был отправлен в правительство РФ, выдавшего ему положительное заключение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума РФ рассмотрит внесенный депутатами Заксобрания Челябинской области законопроект об упразднении четырех судов региона. Как следует из текста пояснительной записки, в области могут закрыть Брединский, Нагайбакский, Чесменский, Троицкий районные суды. «Проектом федерального закона предлагается упразднить Брединский, Нагайбакский, Чесменский, Троицкий районные суды Челябинской области. Относящиеся к их ведению вопросы предложено передать в юрисдикцию Карталинского, Верхнеуральского, Варненского районных судов и Троицкого городского суда», — сообщается в пояснительной записке. Причины, побудившие депутатов выступить с законодательной инициативой, связаны с малой численностью судов в указанных территориях. В каждом из них по штату работает три человека. Это мешает обеспечить правосудие, когда стороны процесса просят сделать отвод судьи. Другая ситуация трудноразрешима, если дело возвращается на повторное рассмотрение другим составом судей. Областные депутаты указали, что численность населения в четырех районах не вырастет, а, значит, штат судов увеличен не будет. Для каждого района предложено создать судебное присутствие. Законопроект 22 августа отправлен в Госдуму на рассмотрение. Отдельным письмом региональные депутаты обратились к коллегам, представляющим Челябинскую область, попросив их оказать проекту поддержку на уровне Федерального собрания. В апреле законопроект был отправлен в правительство РФ, выдавшего ему положительное заключение.