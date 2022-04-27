27 апреля 2022

Москву просят ликвидировать несколько челябинских судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, именем российской федерации, суд
В четырех районах Челябинской области слишком мало судей (фото из архива) Фото:

Власти Челябинской области просят федеральный центр об упразднении судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующее постановление приняли 28 апреля депутаты заксобрания региона.

«Направить проект федерального закона „Об упразднении некоторых районных судов Челябинской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных и городского судов Челябинской области“ для получения заключения в правительство России. Данный проект постановления разработан в связи с изменившейся практикой внесения проектов федеральных законов в правительство РФ», — говорится в тексте документа.

Как пояснили URA.RU в челябинском парламенте, в каждом из судов, которым суждено исчезнуть, числится по три судьи. Этого совершенно недостаточно для осуществления правосудия. Так, в случае отвода судьи заменить его другим невозможно.

Исправить ситуацию позволит передача полномочий в территориально близкие и более крупные Карталинский и Троицкий городские, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды. Там появятся постоянные судебные присутствия.

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Власти Челябинской области просят федеральный центр об упразднении судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующее постановление приняли 28 апреля депутаты заксобрания региона. «Направить проект федерального закона „Об упразднении некоторых районных судов Челябинской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных и городского судов Челябинской области“ для получения заключения в правительство России. Данный проект постановления разработан в связи с изменившейся практикой внесения проектов федеральных законов в правительство РФ», — говорится в тексте документа. Как пояснили URA.RU в челябинском парламенте, в каждом из судов, которым суждено исчезнуть, числится по три судьи. Этого совершенно недостаточно для осуществления правосудия. Так, в случае отвода судьи заменить его другим невозможно. Исправить ситуацию позволит передача полномочий в территориально близкие и более крупные Карталинский и Троицкий городские, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды. Там появятся постоянные судебные присутствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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