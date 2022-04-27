Москву просят ликвидировать несколько челябинских судов

В четырех районах Челябинской области слишком мало судей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области просят федеральный центр об упразднении судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующее постановление приняли 28 апреля депутаты заксобрания региона.

«Направить проект федерального закона „Об упразднении некоторых районных судов Челябинской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных и городского судов Челябинской области“ для получения заключения в правительство России. Данный проект постановления разработан в связи с изменившейся практикой внесения проектов федеральных законов в правительство РФ», — говорится в тексте документа.

Как пояснили URA.RU в челябинском парламенте, в каждом из судов, которым суждено исчезнуть, числится по три судьи. Этого совершенно недостаточно для осуществления правосудия. Так, в случае отвода судьи заменить его другим невозможно.

Исправить ситуацию позволит передача полномочий в территориально близкие и более крупные Карталинский и Троицкий городские, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды. Там появятся постоянные судебные присутствия.