Тюменская область вошла в топ федерального научного рейтинга

Тюменская область вошла в группу лидеров рейтинга регионов России «SMART». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Тюменская область — в группе лидеров рейтинга регионов России „SMART“. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации Инновационных Регионов России (АИРР). Оценивали все 85 субъектов страны по 14-ти показателям», — сообщает инфоцентр правительства региона.
Среди показателей, которые оценивались при составлении рейтинга — научное лидерство, медиаактивность, развитие предпринимательства и инновационная политика. Тюменскую область, в частности, отметили за антикризисную финансовую поддержку предпринимателей и высокотехнологичных стартапов.
Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей.
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