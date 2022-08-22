22 августа 2022

Тюменская область вошла в топ федерального научного рейтинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшения к дню города. Тюмень, тбдт, тюменский театр, день города тюмень
Тюменскую область отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов Фото:

Тюменская область вошла в группу лидеров рейтинга регионов России «SMART». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Тюменская область — в группе лидеров рейтинга регионов России „SMART“. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации Инновационных Регионов России (АИРР). Оценивали все 85 субъектов страны по 14-ти показателям», — сообщает инфоцентр правительства региона.

Среди показателей, которые оценивались при составлении рейтинга — научное лидерство, медиаактивность, развитие предпринимательства и инновационная политика. Тюменскую область, в частности, отметили за антикризисную финансовую поддержку предпринимателей и высокотехнологичных стартапов.

Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тюменская область вошла в группу лидеров рейтинга регионов России «SMART». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — в группе лидеров рейтинга регионов России „SMART“. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации Инновационных Регионов России (АИРР). Оценивали все 85 субъектов страны по 14-ти показателям», — сообщает инфоцентр правительства региона. Среди показателей, которые оценивались при составлении рейтинга — научное лидерство, медиаактивность, развитие предпринимательства и инновационная политика. Тюменскую область, в частности, отметили за антикризисную финансовую поддержку предпринимателей и высокотехнологичных стартапов. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...