Тюменская область вошла в топ федерального научного рейтинга

23 августа 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Тюменскую область отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область вошла в группу лидеров рейтинга регионов России «SMART». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — в группе лидеров рейтинга регионов России „SMART“. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации Инновационных Регионов России (АИРР). Оценивали все 85 субъектов страны по 14-ти показателям», — сообщает инфоцентр правительства региона. Среди показателей, которые оценивались при составлении рейтинга — научное лидерство, медиаактивность, развитие предпринимательства и инновационная политика. Тюменскую область, в частности, отметили за антикризисную финансовую поддержку предпринимателей и высокотехнологичных стартапов. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей.

Тюменская область вошла в группу лидеров рейтинга регионов России «SMART». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — в группе лидеров рейтинга регионов России „SMART“. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации Инновационных Регионов России (АИРР). Оценивали все 85 субъектов страны по 14-ти показателям», — сообщает инфоцентр правительства региона. Среди показателей, которые оценивались при составлении рейтинга — научное лидерство, медиаактивность, развитие предпринимательства и инновационная политика. Тюменскую область, в частности, отметили за антикризисную финансовую поддержку предпринимателей и высокотехнологичных стартапов. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей.