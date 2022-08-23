Врио главы Тамбовской области Егоров обрадовался санкциям Канады

Максим Егоров уже во второй раз попадает в санкционные списки западных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поблагодарил Канаду за внесение его имени в санкционный список. Пресс-служба российского политика поделилась с URA.RU его реакцией на решение Оттавы.

Ранее канадское правительство обнародовало новый санкционный список, в который внесены еще 62 гражданина России. Также в нем была упомянута компания, работающая в оборонном секторе. В персоналиях указаны 27 губернаторов, среди которых свердловчанин Евгений Куйвашев, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и тюменец Александр Моор и другие. Стоит отметить, что Максим Егоров с конца июля находится в британском санкционном списке.

«Спасибо Канаде за высокую оценку моего труда! Почему молчит США? Восстановление подшефной территории идет по плану! Скоро увеличим количество педагогов по программе переобучения учителей Донбасса», — заявил Максим Егоров.

Политолог Ярослав Игнатовский в беседе с URA.RU отметил, что в санкционный список Канады попали главы экономически развитых регионов. «В список попали губернаторы крупных регионов, экономически развитых, с активной гражданской позицией. Предполагаю, что этот процесс будет продолжаться, но не стоит на него реагировать. Я сомневаюсь, что у кого-либо из перечисленных есть какой-то бизнес в Канаде», — подчеркнул собеседник агентства.

Максим Егоров был одним из первых руководителей российских регионов, кто публично поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Субъект активно помогает мирным жителям Донбасса — в ДНР и ЛНР отправлено более двухсот тонн гуманитарных грузов. Также туда были отправлены юристы для оказания помощи жителям, эвакуированным из республик.

Также Тамбовская область первой из российских регионов начала проводить переобучение учителей Донбасса на базе ТГУ им. Державина, поскольку республики с 1 сентября переходят на российский образовательный стандарт, и педагогам необходимы программы и методические пособия. Переподготовка пройдет по истории и обществознанию, русскому языку и литературе, а также по географии.

В июле в ходе рабочего визита в ЛНР Максим Егоров подписал соглашение с главой Новоайдарского района республики. Документ регламентирует взаимодействие в различных сферах: здравоохранении, образовании, дорожном строительстве, молодежной политике и туризме. Специалисты из Тамбовской области помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру — в частности, принимают участие в ремонте новоайдарской гимназии.