Глава Тамбовской области обрадовался включению в список санкций

Максим Егоров намерен продолжать помогать Донбассу, несмотря на санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад «по достоинству» оценил действия России, направленные на восстановление инфраструктуры в ЛНР и помощь гражданам, пострадавшим от украинского правительства. Так попавший под новые санкции Великобритании врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров прокомментировал расширение антироссийских ограничений.

«Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и „просвещенного Запада“ оценена по достоинству», — написал Егоров в Telegram. По его мнению, эта «высокая оценка» свидетельствует о правильности курса, который выстраивает президент России Владимир Путин.

«Будем помогать Новороссии и дальше! Продолжим принимать беженцев, будем переучивать педагогов на российские образовательные стандарты, вернем на освобожденные территории историю как науку вместо сборника украинских мифов и легенд. Того, кто связывает свое будущее исключительно с Россией, никакими санкциями не испугать!» — написал он.

Егоров одним из первых руководителей российских регионов публично поддержал решение президента России о проведении спецоперации на Украине. Сейчас регион активно помогает мирным жителям Донбасса — в ДНР и ЛНР отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов.

Кроме того, по инициативе врио главы администрации Тамбовская область первой из российских регионов предложила проводить переподготовку учителей ДНР и ЛНР на базе ТГУ им. Державина. Как следствие, республики с 1 сентября переходят на российский образовательный стандарт. Позже регион заключил соглашение с Новоайдарским районом Луганской народной республики, регламентирующее взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, дорожном строительстве, молодежной политике и туризме.

Максим Егоров после своего визита в ЛНР рассказал представителям СМИ, до какой степени разрухи украинские власти довели территории, некогда находившиеся под их контролем. Вскоре после этого последовало включение в санкционный список Великобритании.