Тамбовская область отправила юристов на помощь беженцам из ДНР

21 февраля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Глава Тамбовской области направил помощь жителям Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти Тамбовской области направили юристов для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Максим Егоров. «В выходные мы отправили специальный автомобиль с юристами. Они уже оказывают помощь жителям народных республик. Запросы по размещению в нашем регионе пока не поступают, но мы должны быть готовы. Мы не бросим людей в беде и в стороне не останемся», — приводятся слова Егорова в пресс-службе администрации региона. Помимо этого, из Тамбовской области отправили две фуры с товарами первой необходимости и сельскохозяйственной продукцией. Их направят в Ростовскую область 22 февраля. Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Тамбовской области направили юристов для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Максим Егоров. «В выходные мы отправили специальный автомобиль с юристами. Они уже оказывают помощь жителям народных республик. Запросы по размещению в нашем регионе пока не поступают, но мы должны быть готовы. Мы не бросим людей в беде и в стороне не останемся», — приводятся слова Егорова в пресс-службе администрации региона. Помимо этого, из Тамбовской области отправили две фуры с товарами первой необходимости и сельскохозяйственной продукцией. Их направят в Ростовскую область 22 февраля. Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.