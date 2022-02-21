Тамбовская область отправила юристов на помощь беженцам из ДНР

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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Глава Тамбовской области направил помощь жителям Донбасса Фото:
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Власти Тамбовской области направили юристов для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Максим Егоров.

«В выходные мы отправили специальный автомобиль с юристами. Они уже оказывают помощь жителям народных республик. Запросы по размещению в нашем регионе пока не поступают, но мы должны быть готовы. Мы не бросим людей в беде и в стороне не останемся», — приводятся слова Егорова в пресс-службе администрации региона.

Помимо этого, из Тамбовской области отправили две фуры с товарами первой необходимости и сельскохозяйственной продукцией. Их направят в Ростовскую область 22 февраля.

Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

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Власти Тамбовской области направили юристов для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Максим Егоров. «В выходные мы отправили специальный автомобиль с юристами. Они уже оказывают помощь жителям народных республик. Запросы по размещению в нашем регионе пока не поступают, но мы должны быть готовы. Мы не бросим людей в беде и в стороне не останемся», — приводятся слова Егорова в пресс-службе администрации региона. Помимо этого, из Тамбовской области отправили две фуры с товарами первой необходимости и сельскохозяйственной продукцией. Их направят в Ростовскую область 22 февраля. Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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