Первый регион РФ начал переобучать педагогов Донбасса

Переобучение пройдет по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тамбовская область первая из регионов РФ начала переподготовку учителей Донбасса под российский стандарт образования. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского отделения партии «Единая Россия».

Глава Тамбовской области, секретарь регионального отделения Максим Егоров договорился с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о переподготовке учителей из Донбасса. Егоров отметил, что учителей будут переобучать на базе Державинского университета. «Считаю именно такой формат сотрудничества с ДНР очень важным, ведь учителя, которые пройдут переподготовку у нас, фактически будут возвращать детям Донбасса их родной язык, историю и культуру. То, чего они были лишены долгие годы», — добавил Егоров.

Повышение квалификации донецких учителей будет проводиться по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии. Эти предметы на некогда подконтрольных Украине территориях преподавались искаженно, а русский язык игнорировался вовсе. По словам проректора Державинского университета Павла Моисеева, с 1 сентября обучение в школах на освобожденных территориях ДНР будет работать по российскому стандарту. Также по поручению Егорова в одну из гимназий Мариуполя переданы 20 ноутбуков и оргтехника.