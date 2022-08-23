Иностранка из пермского вуза рассказала о дружбе с россиянами

Колумбийка Сара Фрайха Кастельянос, окончившая магистратуру в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказала об особенностях дружбы с россиянами и учебы за рубежом. Пост о выпускнице опубликован в официальном паблике ПГНИУ в социальной сети «ВКонтакте».
«Жизнь и учеба за рубежом помогает стать взрослым человеком. Дружить с русскими студентами было для меня поначалу сложно, может пройти несколько месяцев, пока вы назовете кого-то своим другом. У нас в Колумбии, напротив, это происходит быстро и сразу. Покидая Россию, могу сказать, что у меня здесь остаются две настоящих подруги. Надеюсь поддерживать с ними связи, хотя бы онлайн», — говорит девушка.
Сара окончила магистратуру Пермского университета по направлению «гидрометеорология». На географическом факультете она изучала эффекты фена (сильного, порывистого, теплого и сухого местного ветра, который дует из гор в долину).
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