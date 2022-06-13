Житель КНР застрял в центре для мигрантов в Перми из-за пандемии

Жителя Китая поместили в центр вмененного пребывания иностранных граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Китая семь месяцев не может выехать из Перми из-за пандемии. Иностранца поместили в центр временного содержания иностранных граждан при ГУ МВД России по Пермскому краю на Ласьвинской, 82. Об этом сообщается в паблике «REALная ОНК», который ведет журналист, член ОНК Оксана Асауленко. Она пояснила, что посетила центр вместе со старшим преподавателем кафедры соцработы и конфликтологии ПГНИУ Ларисой Соболевой. Цель визита — выяснить, на какие проблемы жалуются граждане, попавшие в учреждение.

«Граждане в центре могут содержаться от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от того, как разрешаются их ситуации по депортации, выдворению и так далее. Так, гражданин Китая уже семь месяцев не может уехать на родину, поскольку эта страна все еще не принимает из-за пандемии», — написала Асауленко в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что основные проблемы у иностранцев, помещенных в центр, «связаны с отсутствием гражданства РФ, документов, вида на жительство, отказом в предоставлении временного убежища».

Сейчас в центре временного содержания иностранных граждан находятся 28 человек. По словам Асауленко, они содержатся в помещениях камерного типа по два-три человека. Один из них, бывший осужденный Руслан Тагиев, объявил голодовку. Он не согласен с решением о выдворении его за пределы территории РФ. В Перми у мужчины проживают жена и ребенок. Общественница пообещала разобраться в данном вопросе вместе с юристами.

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