23 августа 2022

В Тюмени ушла из дома и исчезла девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, двор, девушка, одиночество, лето, песочница
О том, где находится девочка, неизвестно уже сутки Фото:

Пятнадцатилетняя девочка ушла из дома в Тюмени 23 августа и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

«Помогите найти подростка! 23 августа 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась», — рассказали поисковики.

У пропавшей черные волосы и карие глаза, ее рост 150 сантиметров. В день исчезновения была одета в темно-зеленый спортивный костюм, серые кроссовки и розовую кепку.

Информацию о ребенке можно сообщать в 112. Также данные готовы принять волонтеры — 89829091500, 89222669874, в том числе на горячую линию «Лизы Алерт» — 8-800-700-54-52.

Обновлено: поисковики сообщили, что местонахождение девочки установлено. Она жива.

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Пятнадцатилетняя девочка ушла из дома в Тюмени 23 августа и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области. «Помогите найти подростка! 23 августа 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась», — рассказали поисковики. У пропавшей черные волосы и карие глаза, ее рост 150 сантиметров. В день исчезновения была одета в темно-зеленый спортивный костюм, серые кроссовки и розовую кепку. Информацию о ребенке можно сообщать в 112. Также данные готовы принять волонтеры — 89829091500, 89222669874, в том числе на горячую линию «Лизы Алерт» — 8-800-700-54-52. Обновлено: поисковики сообщили, что местонахождение девочки установлено. Она жива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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