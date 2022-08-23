В Тюмени ушла из дома и исчезла девочка-подросток

О том, где находится девочка, неизвестно уже сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пятнадцатилетняя девочка ушла из дома в Тюмени 23 августа и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

«Помогите найти подростка! 23 августа 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась», — рассказали поисковики.

У пропавшей черные волосы и карие глаза, ее рост 150 сантиметров. В день исчезновения была одета в темно-зеленый спортивный костюм, серые кроссовки и розовую кепку.

Информацию о ребенке можно сообщать в 112. Также данные готовы принять волонтеры — 89829091500, 89222669874, в том числе на горячую линию «Лизы Алерт» — 8-800-700-54-52.

Обновлено: поисковики сообщили, что местонахождение девочки установлено. Она жива.