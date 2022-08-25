Под Челябинском засыпанного рабочего откапывали руками и лопатами

В поселке Мирный Красноармейского района (Челябинская область) рабочего пришлось целый час откапывать с трехметровой глубины. Как URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ППС) региона, вызов о происшествии на пульт дежурного поступил в 15 часов 35 минут.
«Около часа откапывали рабочего, которого засыпало в траншее на трехметровой глубине. Примерно полчаса копали его коллеги, затем столько же времени потребовалось прибывшим на место спасателям», — рассказали URA.RU в ППС региона.
Чтобы человек мог дышать, первым делом откопали верхнюю часть его тела. Работали руками, лопатами и другими подручными средствами. Поднять мужчину на поверхность помогли спецтехника и альпинистское снаряжение.
Пока шла работа, пострадавший находился в сознании. Когда рабочего подняли на поверхность, его передали в руки медиков.
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