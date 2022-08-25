Под Челябинском засыпанного рабочего откапывали руками и лопатами

25 августа 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Под землей мужчина провел около часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселке Мирный Красноармейского района (Челябинская область) рабочего пришлось целый час откапывать с трехметровой глубины. Как URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ППС) региона, вызов о происшествии на пульт дежурного поступил в 15 часов 35 минут. «Около часа откапывали рабочего, которого засыпало в траншее на трехметровой глубине. Примерно полчаса копали его коллеги, затем столько же времени потребовалось прибывшим на место спасателям», — рассказали URA.RU в ППС региона. Чтобы человек мог дышать, первым делом откопали верхнюю часть его тела. Работали руками, лопатами и другими подручными средствами. Поднять мужчину на поверхность помогли спецтехника и альпинистское снаряжение. Пока шла работа, пострадавший находился в сознании. Когда рабочего подняли на поверхность, его передали в руки медиков.

В поселке Мирный Красноармейского района (Челябинская область) рабочего пришлось целый час откапывать с трехметровой глубины. Как URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ППС) региона, вызов о происшествии на пульт дежурного поступил в 15 часов 35 минут. «Около часа откапывали рабочего, которого засыпало в траншее на трехметровой глубине. Примерно полчаса копали его коллеги, затем столько же времени потребовалось прибывшим на место спасателям», — рассказали URA.RU в ППС региона. Чтобы человек мог дышать, первым делом откопали верхнюю часть его тела. Работали руками, лопатами и другими подручными средствами. Поднять мужчину на поверхность помогли спецтехника и альпинистское снаряжение. Пока шла работа, пострадавший находился в сознании. Когда рабочего подняли на поверхность, его передали в руки медиков.