Под Челябинском засыпанного рабочего откапывали руками и лопатами

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Траншея на территории Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, траншея, ограждение, монастырь, лента
Под землей мужчина провел около часа Фото:

В поселке Мирный Красноармейского района (Челябинская область) рабочего пришлось целый час откапывать с трехметровой глубины. Как URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ППС) региона, вызов о происшествии на пульт дежурного поступил в 15 часов 35 минут.

«Около часа откапывали рабочего, которого засыпало в траншее на трехметровой глубине. Примерно полчаса копали его коллеги, затем столько же времени потребовалось прибывшим на место спасателям», — рассказали URA.RU в ППС региона.

Чтобы человек мог дышать, первым делом откопали верхнюю часть его тела. Работали руками, лопатами и другими подручными средствами. Поднять мужчину на поверхность помогли спецтехника и альпинистское снаряжение.

Пока шла работа, пострадавший находился в сознании. Когда рабочего подняли на поверхность, его передали в руки медиков.

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В поселке Мирный Красноармейского района (Челябинская область) рабочего пришлось целый час откапывать с трехметровой глубины. Как URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ППС) региона, вызов о происшествии на пульт дежурного поступил в 15 часов 35 минут. «Около часа откапывали рабочего, которого засыпало в траншее на трехметровой глубине. Примерно полчаса копали его коллеги, затем столько же времени потребовалось прибывшим на место спасателям», — рассказали URA.RU в ППС региона. Чтобы человек мог дышать, первым делом откопали верхнюю часть его тела. Работали руками, лопатами и другими подручными средствами. Поднять мужчину на поверхность помогли спецтехника и альпинистское снаряжение. Пока шла работа, пострадавший находился в сознании. Когда рабочего подняли на поверхность, его передали в руки медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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