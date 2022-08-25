25 августа 2022

В Екатеринбурге девушка в нижнем белье выпала из окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, новостройки, дом
Происшествие случилось на Уралмаше Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга девушка выпала с пятого этажа. По словам очевидцев, после падения она находилась в сознании.

«Улица 22 партсъезда, 24. Вечером с пятого этажа выпала женщина после ссоры с сожителем. Была в сознании.», — сообщил подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу городского УМВД, чтобы получить подробности о происшествии.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга девушка выпала с пятого этажа. По словам очевидцев, после падения она находилась в сознании. «Улица 22 партсъезда, 24. Вечером с пятого этажа выпала женщина после ссоры с сожителем. Была в сознании.», — сообщил подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу городского УМВД, чтобы получить подробности о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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