Происшествие случилось на Уралмаше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга девушка выпала с пятого этажа. По словам очевидцев, после падения она находилась в сознании.

«Улица 22 партсъезда, 24. Вечером с пятого этажа выпала женщина после ссоры с сожителем. Была в сознании.», — сообщил подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу городского УМВД, чтобы получить подробности о происшествии.