В школе Челябинска разгорелся конфликт из-за поборов

Прокуратура вынесла предостережение образовательному учреждению Фото: Илья Московец © URA.RU

В школе № 104 Челябинска родители и администрация учебного заведения конфликтуют из-за поборов. Как сообщил источник URA.RU, прокуратура региона объявила учебному заведению предостережение, указав на нарушения.

«Родители недоумевают, куда уходят поборы, которые при поступлении в первый класс составляют 30 тысяч рублей, на рабочие тетради — 4 тысячи, ежемесячно — по 700 рублей. Прокуратура области провела проверку и вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона», — отметил источник URA.RU.

По результатам проверки сотрудники надзорного ведомства сообщили возмущенным родителям, что установление учреждением обязанности по внесению всеми благотворительных взносов противоречит принципу добровольности. Понуждение к подобным действиям со стороны должностных лиц школы № 104 или родительского комитета признают незаконными.

Родители получили письмо от прокуратуры (имеется в распоряжении URA.RU).Согласно документу, в проверенных учебных программах наличие тетрадей по ряду предметов не значится. Сбор денег на них неправомерен. Если же есть потребность в методических материалах, директор школы должна обратиться к учредителям, а не к родителям.

«Список учебников и пособий утверждается педагогическим советом школы и соответствующим приказом директора. Если школа включает конкретную рабочую тетрадь в список, то возникают правовые основания для их закупки за бюджетные средства», — подтвердили URA.RU в региональном минобре.

Формально деньги собирала ликвидированная родительская ассоциация, а теперь — созданный вместо нее родительский совет. Юридический адрес обеих организаций приписан к школе, возглавляет их Алексей Сухопруцких, а одним из учредителей ассоциации являлась директор школы (вышла из состава в декабре 2021 года). Для получения комментариев URA.RU отправил запрос в школу, но на момент публикации материала ответ не поступил.