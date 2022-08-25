25 августа 2022

Оркестр дирижера Курентзиса получит 9,5 млн за концерт в Москве

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Оркестр musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса даст концерт в «Зарядье» 4 сентября Фото:

Оркестру musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса заплатят 9,5 млн рублей за одно выступление в концертном зале «Зарядье» города Москвы. Условия оговорены в контракте, подписанном гендиректором «Зарядье» Иваном Рудиным и исполнительным директором частного учреждения культуры «Этерна» Александром Левко. Документ размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»).

«Предмет контракта: исполнение оркестром musicAeterna концертной программы. Цена контракта: 9 500 000 рублей», — говорится в документе. Концерт состоится 4 сентября. Его продолжительность — 75 минут.

Коллектив Курентзиса исполнит произведения П.И. Чайковского: Франческа да Ремини; симфоническая фантазия по Данте; Итальянское каприччио на темы народных песен; «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия по Шекспиру. ЧУК «Этерна» было зарегистрировано в 2019 в Санкт-Петербурге. Владельцем учреждения является ООО «Кантос», единственным собственником которого значится Теодор Курентзис.

Курентзис неоднократно выступал со своим коллективом в «Зарядье». Так, в конце февраля, сразу после концерта, маэстро получил награду из рук пермского губернатора Дмитрия Махонина. Музыканту вручили почетный знак «Герб Пермского края» I степени в честь 50-летия.

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Оркестру musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса заплатят 9,5 млн рублей за одно выступление в концертном зале «Зарядье» города Москвы. Условия оговорены в контракте, подписанном гендиректором «Зарядье» Иваном Рудиным и исполнительным директором частного учреждения культуры «Этерна» Александром Левко. Документ размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). «Предмет контракта: исполнение оркестром musicAeterna концертной программы. Цена контракта: 9 500 000 рублей», — говорится в документе. Концерт состоится 4 сентября. Его продолжительность — 75 минут. Коллектив Курентзиса исполнит произведения П.И. Чайковского: Франческа да Ремини; симфоническая фантазия по Данте; Итальянское каприччио на темы народных песен; «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия по Шекспиру. ЧУК «Этерна» было зарегистрировано в 2019 в Санкт-Петербурге. Владельцем учреждения является ООО «Кантос», единственным собственником которого значится Теодор Курентзис. Курентзис неоднократно выступал со своим коллективом в «Зарядье». Так, в конце февраля, сразу после концерта, маэстро получил награду из рук пермского губернатора Дмитрия Махонина. Музыканту вручили почетный знак «Герб Пермского края» I степени в честь 50-летия.
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Ссылки по теме
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