Оркестр дирижера Курентзиса получит 9,5 млн за концерт в Москве

Оркестр musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса даст концерт в «Зарядье» 4 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Оркестру musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса заплатят 9,5 млн рублей за одно выступление в концертном зале «Зарядье» города Москвы. Условия оговорены в контракте, подписанном гендиректором «Зарядье» Иваном Рудиным и исполнительным директором частного учреждения культуры «Этерна» Александром Левко. Документ размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»).

«Предмет контракта: исполнение оркестром musicAeterna концертной программы. Цена контракта: 9 500 000 рублей», — говорится в документе. Концерт состоится 4 сентября. Его продолжительность — 75 минут.

Коллектив Курентзиса исполнит произведения П.И. Чайковского: Франческа да Ремини; симфоническая фантазия по Данте; Итальянское каприччио на темы народных песен; «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия по Шекспиру. ЧУК «Этерна» было зарегистрировано в 2019 в Санкт-Петербурге. Владельцем учреждения является ООО «Кантос», единственным собственником которого значится Теодор Курентзис.