Ресторан сети «Вкусно — и точка» открылся в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU

В сургутском ТРЦ «Аура» открылся ресторан «Вкусно — и точка». Об этом сообщается в соцсетях.

«Первые посетители „Вкусно и точка“ в „Ауре“, — написал автор поста в группе „О, Сургут!“ в социальной сети „ВКонтакте“. „А где толпа“, — спросил в комментариях Антон Захаров. „Мы все в ‚Союзе‘, — ответил пользователь с ником Art Hood.

Ранее URA.RU сообщало, что ресторан «Вкусно — и точка» откроется 27 августа в торговом центре «Союз» в Сургуте. В нижневартовском ТРЦ Green Park — 28 августа.