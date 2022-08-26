26 августа 2022
25 августа 2022

Ресторан «Вкусно — и точка» открылся в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей
Ресторан сети «Вкусно — и точка» открылся в Сургуте Фото:

В сургутском ТРЦ «Аура» открылся ресторан «Вкусно — и точка». Об этом сообщается в соцсетях.

«Первые посетители „Вкусно и точка“ в „Ауре“, — написал автор поста в группе „О, Сургут!“ в социальной сети „ВКонтакте“. „А где толпа“, — спросил в комментариях Антон Захаров. „Мы все в ‚Союзе‘, — ответил пользователь с ником Art Hood.

Ранее URA.RU сообщало, что ресторан «Вкусно — и точка» откроется 27 августа в торговом центре «Союз» в Сургуте. В нижневартовском ТРЦ Green Park — 28 августа.

В ТРЦ «Аура»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В сургутском ТРЦ «Аура» открылся ресторан «Вкусно — и точка». Об этом сообщается в соцсетях. «Первые посетители „Вкусно и точка“ в „Ауре“, — написал автор поста в группе „О, Сургут!“ в социальной сети „ВКонтакте“. „А где толпа“, — спросил в комментариях Антон Захаров. „Мы все в ‚Союзе‘, — ответил пользователь с ником Art Hood. Ранее URA.RU сообщало, что ресторан «Вкусно — и точка» откроется 27 августа в торговом центре «Союз» в Сургуте. В нижневартовском ТРЦ Green Park — 28 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...