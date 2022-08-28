28 августа 2022
27 августа 2022

Свердловчанин завоевал золото в спартакиаде по гребному слалому

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Свердловчанин выиграл золото во Всероссийской спартакиаде по гребному слалому Фото:

Свердловчанин Дмитрий Лабасов выиграл золотую медаль Всероссийской спартакиады по гребному слалому в экстремальном спуске на байдарках среди мужчин. Серебро, также, завоевал спортсмен из Свердловской области Никита Губенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В мужской части турнира золото выиграл спортсмен из Свердловской области Дмитрий Лабасов. Никита Губенко из этого же региона финишировал вторым», — передает «Матч ТВ».

Соревнования проходили в Окуловке (Новгородская область) с 25 по 28 августа. В турнире по гребному слалому приняли участие более 150 спортсменов из 16 регионов России. В спартакиаде были представлены те виды и дисциплины, которые включены в программу Олимпиады в 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Бегунья из Екатеринбурга Александра Морозова стала первой в старейшем в мире забеге The Comrades Marathon. Также агентство рассказывало, что ее хотели не допустить к соревнованиям из-за российского гражданства.

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Свердловчанин Дмитрий Лабасов выиграл золотую медаль Всероссийской спартакиады по гребному слалому в экстремальном спуске на байдарках среди мужчин. Серебро, также, завоевал спортсмен из Свердловской области Никита Губенко. Об этом сообщает «Матч ТВ». «В мужской части турнира золото выиграл спортсмен из Свердловской области Дмитрий Лабасов. Никита Губенко из этого же региона финишировал вторым», — передает «Матч ТВ». Соревнования проходили в Окуловке (Новгородская область) с 25 по 28 августа. В турнире по гребному слалому приняли участие более 150 спортсменов из 16 регионов России. В спартакиаде были представлены те виды и дисциплины, которые включены в программу Олимпиады в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что Бегунья из Екатеринбурга Александра Морозова стала первой в старейшем в мире забеге The Comrades Marathon. Также агентство рассказывало, что ее хотели не допустить к соревнованиям из-за российского гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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