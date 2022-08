Свердловчанку попытались не допустить до забега из-за СВО

Организаторы The Comrades Marathon попытались не допустить до участия Александру Морозову Фото: Александра Морозова, vk.com Организаторы старейшего в мире забега The Comrades Marathon попытались не допустить к соревнованиям бегунью из Екатеринбурга Александру Морозову из-за того, что она русская. Об этом сообщает издание Eyewitness News. «Всего за несколько дней до старта The Comrades Marathon одна из главных претенденток этого года — Александра Морозова — выбыла из гонки, потому что она русская. Ее единственная надежда на участие в соревнованиях теперь возлагается на суд Питермарицбурга, куда она подала срочное заявление, оспаривающее решение», — пишет издание. Сама Морозова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что очень хочет выступать. «Я тут, в Южной Африке, и хочу бежать Comrades marathon. Благодарна судьбе, что вокруг есть люди, которые готовы прийти на помощь. Вновь пытается спасти ситуацию адвокат из Дурбана и его агентство Mc Naught & Co», — написала Александра. Морозова получила письмо о недопуске до марафона за три дня до старта. В письме упоминалась директива ассоциации World Athletics, в которой просят не давать участвовать в соревнованиях русским из-за специальной военной операции РФ на Украине. Но, по словам Морозовой, организаторы марафона восприняли директиву, как четкое указание. Дело дошло до суда. И 27 августа суд Питермарицбурга вынес решение в пользу спортсменки. Организаторы не согласились с решением, но позже заявили, что готовы разрешить спортсменке участвовать в соревновании при условии, если она будет в самом конце группы. Но суд постановил, что Морозова может стартовать в самом начале. В 2018 году Морозова уже становилась бронзовым призером The Comrades Marathon. The Comrades Marathon счистится старейшим и массовым в мире легкоатлетическим забегом на сверхмарафонскую дистанцию. Трасса длиной 90 километров проходит по территории южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Забег проводится впервые за последние два года. Его отменяли из-за коронавируса. Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.

