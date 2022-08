Свердловчанка победила в марафоне, до которого ее не допускали. Фото

28 августа 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Александра Морозова победила в марафоне The Comrades Marathon Фото: страница Александры Морозовой в соцсети «ВКонтакте» Бегунья из Екатеринбурга Александра Морозова, которую пытались не допустить до участия в старейшем в мире забеге The Comrades Marathon из-за российского гражданства и спецоперации на Украине, стала первой в ультрамарафоне. Прямую трансляцию вел youtube-канал Hillcrest Presbyterian Church Livestream. Соревнования проходили в Южной Африке на территории провинции Квазулу-Натал. Александра победила на дистанции длиной 90 километров. The Comrades Marathon — старейший и самый массовый в мире легкоатлетический забег на сверхмарафонскую дистанцию. Соревнования проводились впервые за последние два года. Их отменяли из-за коронавируса. Ранее URA.RU писало, что организаторы The Comrades Marathon пытались не допустить Александру Морозову до участия в марафоне из-за специальной военной операции РФ на Украине. В итоге дело дошло до суда. 27 августа суд Питермарицбурга вынес решение в пользу спортсменки. Морозовой разрешили участвовать в забеге. В 2018 году Александра становилась бронзовым призером The Comrades Marathon. Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях. Скрин: 66.RU

Бегунья из Екатеринбурга Александра Морозова, которую пытались не допустить до участия в старейшем в мире забеге The Comrades Marathon из-за российского гражданства и спецоперации на Украине, стала первой в ультрамарафоне. Прямую трансляцию вел youtube-канал Hillcrest Presbyterian Church Livestream. Соревнования проходили в Южной Африке на территории провинции Квазулу-Натал. Александра победила на дистанции длиной 90 километров. The Comrades Marathon — старейший и самый массовый в мире легкоатлетический забег на сверхмарафонскую дистанцию. Соревнования проводились впервые за последние два года. Их отменяли из-за коронавируса. Ранее URA.RU писало, что организаторы The Comrades Marathon пытались не допустить Александру Морозову до участия в марафоне из-за специальной военной операции РФ на Украине. В итоге дело дошло до суда. 27 августа суд Питермарицбурга вынес решение в пользу спортсменки. Морозовой разрешили участвовать в забеге. В 2018 году Александра становилась бронзовым призером The Comrades Marathon. Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.