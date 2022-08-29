Виталия и Станислава Яшковы отправятся в свадебное путешествие, на которое могут потратить 1 миллион рублей Фото: компания «Сима-ленд»

Заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева и генеральный директор «Сима-Ленда» Константин Обоскалов вручили миллион рублей на свадебное путешествие бортпроводникам авиакомпании «Уральские авиалинии» Виталию и Станиславе Яшковым. Ранее молодожены стали победителями конкурса «Городская свадьба», который прошел 20 августа в рамках празднования Дня города. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Сима-ленд».

«25-я „Городская свадьба“, большим помощником и спонсором которой стал Андрей Моисеевич [Симановский], дала счастливый билет в жизнь этой замечательной паре. Совет да любовь, поздравляем, ребята», — сообщила заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева.

Затем гендиректор «Сима-ленда» Константин Обоскалов вручил молодоженам коробочку в виде сердца, в котором и хранился все это время приз, и крикнул «Горько». После чего семья Яшковых поцеловалась, а следом муж Виталий поблагодарил всех присутствующих. «Большое спасибо Екатеринбургу и компании „Сима-ленд“, которая пытается исполнить мечты всех и каждого. А нашу мечту она уже воплощает в реальность этим миллионом», — сказал молодой человек.

20 августа бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» Виталий и Станислава Яшковы получили путевку стоимостью один миллион рублей. Победителя определили на праздновании Дня города в рамках проекта «Городская свадьба». Познакомилась пара в одном из рейсов, после чего Виталий стал активно ухаживать за девушкой. Поздравлял с победой и вручали приз молодоженам на «Городской свадьбе» глава Екатеринбурга Алексей Орлов и бизнесмен Андрей Симановский.

Виталий и Станислава Яшковы зарегистрировали свой брак в Верх-Исетском ЗАГСе Фото: компания «Сима-ленд»

Поздравлять молодоженов с победой пришла вся компания Фото: компания «Сима-ленд»

Виталий поблагодарил компанию за такой ценный подарок Фото: компания «Сима-ленд»