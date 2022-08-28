В Челябинске упали цены на аренду загородной недвижимости

29 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

У челябинцев снизился спрос на аренду коттеджей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске цены на аренду загородных коттеджей с августа 2021 года по август 2022 года снизились на 17,5%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир». «За год средняя ставка аренды загородной недвижимости в Челябинске снизилась на 17,5%. За полгода цены упали на 5,4%. Сейчас средний ценник за аренду загородных домов в столице Южного Урала составляет 31 тысячу 295 рублей в месяц», — рассказывают аналитики портала. Специалисты Mirkvartir.ru, отметили: сильнее всего цены на аренду загородной недвижимости снизились в Курганской области — на —55,8%. Теперь загородный коттедж в Кургане можно снять за 10 тысяч 375 рублей в месяц. Также сильное снижение цен на аренду домов зафиксировано в Москве (—36,9%), Амурской области (—34,9%), Удмуртии (—34,2%) и Хабаровском крае (—33,5%).

В Челябинске цены на аренду загородных коттеджей с августа 2021 года по август 2022 года снизились на 17,5%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир». «За год средняя ставка аренды загородной недвижимости в Челябинске снизилась на 17,5%. За полгода цены упали на 5,4%. Сейчас средний ценник за аренду загородных домов в столице Южного Урала составляет 31 тысячу 295 рублей в месяц», — рассказывают аналитики портала. Специалисты Mirkvartir.ru, отметили: сильнее всего цены на аренду загородной недвижимости снизились в Курганской области — на —55,8%. Теперь загородный коттедж в Кургане можно снять за 10 тысяч 375 рублей в месяц. Также сильное снижение цен на аренду домов зафиксировано в Москве (—36,9%), Амурской области (—34,9%), Удмуртии (—34,2%) и Хабаровском крае (—33,5%).