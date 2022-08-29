Челябинец лишился денег, вызвав проститутку через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проституция. Курган, ноги, проститутки, проституция, секс, девушки, женские ноги, женские колени, секс работники
Мужчина перевел деньги на счет, но так и не получил желаемого Фото:

Житель Верхнеуральского района в Челябинской области лишился семи с половиной тысяч рублей, пытаясь вызвать на дом проститутку через интернет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина попал в ловушку вымогателей.

«За выполнение приватной услуги, связанной с выездом девушки на адрес, у него попросили предоплату в размере 50% от стоимости. Заказчик перевел три тысячи рублей на указанный номер банковской карты», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что после первой оплаты девушка легкого поведения потребовала перевести на счет еще четыре с половиной тысячи рублей в качестве страховки. Когда заказчик отказался это сделать, в разговор вмешался другой мужчина, который также требовал внести оплату. Жертва поддалась, и перевела нужную сумму.

Несмотря на оплату всех услуг, свой вечер верхнеуралец провел в одиночестве. Никакая девушка «по вызову» к нему так и не приехала. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в полицию.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Житель Верхнеуральского района в Челябинской области лишился семи с половиной тысяч рублей, пытаясь вызвать на дом проститутку через интернет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина попал в ловушку вымогателей. «За выполнение приватной услуги, связанной с выездом девушки на адрес, у него попросили предоплату в размере 50% от стоимости. Заказчик перевел три тысячи рублей на указанный номер банковской карты», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что после первой оплаты девушка легкого поведения потребовала перевести на счет еще четыре с половиной тысячи рублей в качестве страховки. Когда заказчик отказался это сделать, в разговор вмешался другой мужчина, который также требовал внести оплату. Жертва поддалась, и перевела нужную сумму. Несмотря на оплату всех услуг, свой вечер верхнеуралец провел в одиночестве. Никакая девушка «по вызову» к нему так и не приехала. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...