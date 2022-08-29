29 августа 2022

Суд наказал свердловчанку за ложный донос на возлюбленного

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Суд назначил свердловчанке штраф в 10 тысяч рублей Фото:

Жительницу Березовского (Свердловская область) оштрафовали на 10 тысяч рублей за донос на любовника, которого она обвинила в краже денег, драгоценностей и сигарет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ (заведомо ложный донос о преступлении)», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в мае женщина обвинила своего любовника в краже ста тысяч рублей, золотого браслета и пачки сигарет.

Силовики усомнились в словах женщины и обнаружили, что никаких доказательств кражи нет. Выяснилось, что таким образом свердловчанка пыталась отомстить возлюбленному. Предположительно, на эту мысль ее натолкнула подруга.

Ранее прокуратура сообщала о начале суда над свердловчанкой. Ее дело приняли к производству в начале июля. Максимальное наказание для нее предусматривало до двух лет колонии.

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Жительницу Березовского (Свердловская область) оштрафовали на 10 тысяч рублей за донос на любовника, которого она обвинила в краже денег, драгоценностей и сигарет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ (заведомо ложный донос о преступлении)», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в мае женщина обвинила своего любовника в краже ста тысяч рублей, золотого браслета и пачки сигарет. Силовики усомнились в словах женщины и обнаружили, что никаких доказательств кражи нет. Выяснилось, что таким образом свердловчанка пыталась отомстить возлюбленному. Предположительно, на эту мысль ее натолкнула подруга. Ранее прокуратура сообщала о начале суда над свердловчанкой. Ее дело приняли к производству в начале июля. Максимальное наказание для нее предусматривало до двух лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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