Суд наказал свердловчанку за ложный донос на возлюбленного

Суд назначил свердловчанке штраф в 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Березовского (Свердловская область) оштрафовали на 10 тысяч рублей за донос на любовника, которого она обвинила в краже денег, драгоценностей и сигарет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ (заведомо ложный донос о преступлении)», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в мае женщина обвинила своего любовника в краже ста тысяч рублей, золотого браслета и пачки сигарет.

Силовики усомнились в словах женщины и обнаружили, что никаких доказательств кражи нет. Выяснилось, что таким образом свердловчанка пыталась отомстить возлюбленному. Предположительно, на эту мысль ее натолкнула подруга.

Ранее прокуратура сообщала о начале суда над свердловчанкой. Ее дело приняли к производству в начале июля. Максимальное наказание для нее предусматривало до двух лет колонии.