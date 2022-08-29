В Сургуте заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Виталий Шаров назначен на пост заместителя главы города по строительству. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.
«Шаров будет курировать сферу архитектуры и градостроительства. К работе на должности заместителя приступает с 31 августа. Виталию Шарову 38 лет, он окончил Уральскую академию государственной службы по специальности „государственное и муниципальное управление“, а также РАНХиГС при президенте РФ», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутскому чиновнику прочат пост вице-мэра по стройкам. По сообщению инсайдера, глава Сургута Андрей Филатов дал шанс проявить себя перспективному управленцу.
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