29 августа 2022

Глава Сургута назначил нового зама по стройкам. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Звериноголовского района Михаила Шейгец. С. Звериноголовское, депутат, чиновник, портфель, назначение
Заместителем главы Сургута назначен сотрудник одного из департаментов Фото:

В Сургуте заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Виталий Шаров назначен на пост заместителя главы города по строительству. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

«Шаров будет курировать сферу архитектуры и градостроительства. К работе на должности заместителя приступает с 31 августа. Виталию Шарову 38 лет, он окончил Уральскую академию государственной службы по специальности „государственное и муниципальное управление“, а также РАНХиГС при президенте РФ», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутскому чиновнику прочат пост вице-мэра по стройкам. По сообщению инсайдера, глава Сургута Андрей Филатов дал шанс проявить себя перспективному управленцу.

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В Сургуте заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Виталий Шаров назначен на пост заместителя главы города по строительству. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «Шаров будет курировать сферу архитектуры и градостроительства. К работе на должности заместителя приступает с 31 августа. Виталию Шарову 38 лет, он окончил Уральскую академию государственной службы по специальности „государственное и муниципальное управление“, а также РАНХиГС при президенте РФ», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что сургутскому чиновнику прочат пост вице-мэра по стройкам. По сообщению инсайдера, глава Сургута Андрей Филатов дал шанс проявить себя перспективному управленцу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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