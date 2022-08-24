Чиновнику из Сургута прочат пост вице-мэра по стройкам

Карьера сургутского чиновника Виталия Шарова может резко пойти вверх Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута Виталий Шаров займет пост заместителя главы города по строительству. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте.

«Шаров хорошо зарекомендовал себя на нынешнем посту, он отвечает как раз за блок земельных и имущественных отношений в департаменте. А у главы Сургута [Андрея Филатова] позиция замглавы по строительству вакантна. Он решил дать шанс проявить себе перспективному чиновнику. Шаров был креатурой экс-замглавы города Сергея Полукеева, который умер в 2021 году», — сообщил инсайдер.

В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута пока не подтверждают информацию о назначении Шарова на пост замглавы города. «Шаров рассматривает в качестве одного из кандидатов на эту должность. Но окончательного решения главы Сургута Андрей Филатов пока не принял», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний заместитель главы Сургута Григорий Невоструев ушел на повышение в окружное правительство. Он занял пост директор департамента строительства ХМАО.