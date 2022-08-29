ЮУГМУ руководит академик РАН, и. о. ректора Андрей Важенин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ, Челябинск) вошел в глобальный Московский международный рейтинг «Три миссии университета», руководит которым академик РАН, и. о. ректора Андрей Важенин. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе медицинского вуза.

«ЮУГМУ вошел в шестой глобальный Московский международный рейтинг „Три миссии университета“, наряду с такими вузами, как Первый медицинский университет имени Сеченова, Бауманский университет, МИСИС, Национальный медицинский университет имени Пирогова. Это важное событие для нашего вуза, но мы расцениваем его как повод бороться за более высокие места этого рейтинга, и у нас есть к этому все основания», — заявил Важенин.

Основу шорт-листа Московского международного рейтинга вузов в 2022 году составил шорт-лист рейтинга 2021 года, насчитывавший около 2000 вузов. Количество вузов, представляющих страны мира, определялось пропорционально вкладу страны в мировую экономику.

В перечень вошли университеты, занимающие ведущие позиции в глобальных академических рейтингах. Все представленные вузы оценивались по трем группам критериев: «Образование», «Наука», «Университет и общество». В зачет шли как стандартные показатели, такие как количество студентов, научных премий, цитируемость научных работ, так и менее привычные — например, количество подписчиков аккаунта вуза в соцсетях.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

ЮУГМУ получил международное свидетельство о получении международного рейтинга Фото: пресс-служба ЮУГМУ