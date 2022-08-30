Любимый застройщик властей Нижневартовска хочет влезть в кредиты

С помощью проектного финансирования застройщик рассчитывает заручиться дополнительными средствами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Компания «Нижневартовскстройдеталь», которая построила в городе больше двухсот домов, в том числе для программы расселения ветхого жилья для городских властей, рассчитывает внедрить в работу новые бизнес-модели. Предприятие планирует получить банковские кредиты в рамках проектного финансирования. Об этом URA.RU рассказала гендиректор предприятия Лариса Бусел.

«Цена продажи и цена себестоимости [недвижимости] идут на грани. Поэтому все деньги, которые вложены, они в оборотке. Мы должны дальше строить, поэтому нужно рассматривать модели. С банком мы прорабатываем вопрос по проектному финансированию, но пока хотим попробовать без эскроу-счетов. Это как долгосрочный кредит идет. Сейчас изучаем вопрос», — рассказала корреспонденту агентства гендиректор.

В рамках проектного финансирования застройщики могут возводить объекты не только на собственные средства, но и кредитные, полученные от банка под конкретный проект. «Больше половины многоквартирных объектов в стране сейчас возводятся по такой схеме. Плюсов в проектном финансировании предостаточно. Это не только защита интересов простых покупателей, но и благотворное влияние на подход к проектам самих застройщиков. Теперь они понимают, что проект должен быть максимально прозрачен и реалистичен, иначе под него просто не получить кредит», — комментирует эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

При этом в «Нижневартовскстройдетали» также утверждают, что предприятие имеет запас готового жилья, продажа которого также позволит заполнить пробел в финансах из-за простоя рынка недвижимости. «В сентябре—октябре рынок [недвижимости] должен возобновиться. В летний период рынок был практически остановлен», — уточнила корреспонденту агентства Лариса Бусел.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупный строительный завод в ХМАО приостановил производство. Тогда речь также шла о компании «Нижневартовскстройдеталь», которая решила сосредоточиться на завершении начатых объектов.