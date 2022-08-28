Крупный строительный завод в ХМАО приостановил производство

Компания решила сосредоточиться на завершении строительства начатых объектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крупный застройщик ХМАО — компания «Нижневартовскстройдеталь» приостановила на своем заводе производство новых деталей для строительства домов. Об этом URA.RU рассказала гендиректор предприятия Лариса Бусел.

«Заводское производство у нас не работает для выпуска деталей крупнопанельного домостроения, чтобы вести новое строительство. Завод остановили, поскольку сейчас видим, что нам необходимо достроить уже начатые объекты. Как только мы увидим, что у нас все объекты, которые начаты, введены и предоставим их под заселение, конечно, мы начнем новое строительство», — прокомментировала корреспонденту агентства гендиректор.

При этом, по словам застройщика, остановка производства не коснулась строительных материалов и деталей, которые необходимы для сезонных работ. «Например, элементы благоустройства, дорожные плиты, бордюрный камень или элементы инженерного обеспечения — эта продукция выпускается», — уточняет Бусел.

Освободившиеся силы застройщик направил на завершение строительства начатых домов. Однако часть сотрудников отправили в вынужденный отпуск. «На простое порядка 30-50 человек», — уточнила гендиректор. Всего в компании работает около восьми сотен человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что руководство одного из крупнейших застройщиков региона — компании «Нижневартовскстройдеталь», — опровергло слухи о возможном банкротстве. Источники агентства напротив были уверены, что компания переживает кризис.