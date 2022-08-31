Вадим Самойлов выступит вместе с героями своего проекта COLABA

31 августа 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Музыкальный фестиваль откроет творческую лабораторию COLABA, которую курирует Вадим Самойлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и участники его творческой лаборатории COLABA выступят на главной площади Асбеста. Концерт музыкантов, постигающих азы рок-культуры, пройдет 3 сентября. Об этом сообщает организатор мероприятия — компания «Форэс». «3 сентября 2022 года совместно с компанией „Форэс“ творческая лаборатория Вадима Самойлова COLABA проведет большой музыкальный фестиваль на Форумной площади города Асбест», — рассказали в компании. В рамках фестиваля выступят местные музыкальные коллективы и сольные исполнители, а хэдлайнером мероприятия станет группа Вадима Самойлова. Музыкальный фестиваль станет частью программы творческой лаборатории COLABA и будет приурочен к старту акселератора в Асбесте, Сухом Логу и Богдановиче. На первом отборочном этапе к участию в проекте допущено более 100 человек. «Впереди их ждет теоретическое и практическое обучение от практикующих экспертов из индустрий, в финале каждый участник получит полный промо-пакет, прокачает свои навыки, найдет единомышленников и заявит о себе, выступив с новым творческим проектом на гала-концерте», — сообщают организаторы. В 2022 году творческая лаборатория прошла в городе Нижний Тагил, в проекте приняло участие 14 музыкальных коллективов, гала-концерт посетило более 5000 жителей города. Поддержку проекту оказала компания «ЕВРАЗ». Ранее свердловский музыкант Вадим Самойлов решил создать сеть лабораторий COLABA. Суть данного проекта в том, что музыкант и его команда будет учить начинающих музыкантов писать песни, делать аранжировки, подбирать имидж, снимать клипы и писать к ним сценарии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и участники его творческой лаборатории COLABA выступят на главной площади Асбеста. Концерт музыкантов, постигающих азы рок-культуры, пройдет 3 сентября. Об этом сообщает организатор мероприятия — компания «Форэс». «3 сентября 2022 года совместно с компанией „Форэс“ творческая лаборатория Вадима Самойлова COLABA проведет большой музыкальный фестиваль на Форумной площади города Асбест», — рассказали в компании. В рамках фестиваля выступят местные музыкальные коллективы и сольные исполнители, а хэдлайнером мероприятия станет группа Вадима Самойлова. Музыкальный фестиваль станет частью программы творческой лаборатории COLABA и будет приурочен к старту акселератора в Асбесте, Сухом Логу и Богдановиче. На первом отборочном этапе к участию в проекте допущено более 100 человек. «Впереди их ждет теоретическое и практическое обучение от практикующих экспертов из индустрий, в финале каждый участник получит полный промо-пакет, прокачает свои навыки, найдет единомышленников и заявит о себе, выступив с новым творческим проектом на гала-концерте», — сообщают организаторы. В 2022 году творческая лаборатория прошла в городе Нижний Тагил, в проекте приняло участие 14 музыкальных коллективов, гала-концерт посетило более 5000 жителей города. Поддержку проекту оказала компания «ЕВРАЗ». Ранее свердловский музыкант Вадим Самойлов решил создать сеть лабораторий COLABA. Суть данного проекта в том, что музыкант и его команда будет учить начинающих музыкантов писать песни, делать аранжировки, подбирать имидж, снимать клипы и писать к ним сценарии.