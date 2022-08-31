Экс-сотрудница челябинской колонии подписала контракт с UFC

Контракт подписан на четыре поединка (фото из архива) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Бывшая сотрудница исправительной колонии №6 города Копейска (Челябинская область) Ирина Алексеева подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Контракт заключен на четыре поединка, первый бой намечен на декабрь, сообщается в соцсетях спортсменки.

«Это была моя большая мечта, к которой я шла несколько лет. Я возвращаюсь к 61 килограмм, это мой любимый вес. Очень здорово, что я буду представлять Россию в сильнейшей лиге мира», — написала Алексеева в соцсетях.

Предыдущий поединок Алексеева провела в октябре 2021 года в лиге Bellator. Всего на ее счету четыре победы и одно поражение.

Ирина Алексеева служила в уголовно-исполнительной системе с 2015 года. Работала младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ИК-6 (город Копейск). Единоборствами она увлекалась с детства. В 2020 году она стала дипломантом премии «Щит и роза» в номинации «За высокие спортивные достижения», сообщается на сайте ГУ ФСИН по Челябинской области.