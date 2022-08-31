31 августа 2022

В челябинский детский сад пытались завезти неизвестное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, говядина, еда, мясо, потребительская корзина
Мясо запустили в оборот без сопроводительных документов Фото:

В детский сад Агаповского района Челябинской области пытались завезти пять килограммов говядины неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, мясо ввели в оборот без ветдокументов.

«в Магнитогорске оформили ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) на мясо говядины бескостной блочной в количестве пяти килограммов, которое было введено в оборот без ветеринарных документов, подтверждающих его происхождение. Мясо неизвестного происхождения должно было попасть в детский сад Агаповского района. Данное нарушение было пресечено», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что действия лица, оформившего ВСД на неизвестное мясо, нарушают требования федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документы на мясо были аннулированы, а регистрация уполномоченного лица приостановлена на месяц.

Ранее на рынок в Златоусте завезли около двух тонн мяса неизвестного происхождения. Продукция попадала в оборот с помощью врача ветстанции, который оформлял на нее документы.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В детский сад Агаповского района Челябинской области пытались завезти пять килограммов говядины неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, мясо ввели в оборот без ветдокументов. «в Магнитогорске оформили ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) на мясо говядины бескостной блочной в количестве пяти килограммов, которое было введено в оборот без ветеринарных документов, подтверждающих его происхождение. Мясо неизвестного происхождения должно было попасть в детский сад Агаповского района. Данное нарушение было пресечено», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что действия лица, оформившего ВСД на неизвестное мясо, нарушают требования федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документы на мясо были аннулированы, а регистрация уполномоченного лица приостановлена на месяц. Ранее на рынок в Златоусте завезли около двух тонн мяса неизвестного происхождения. Продукция попадала в оборот с помощью врача ветстанции, который оформлял на нее документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...