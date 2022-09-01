Курьер лже-юриста отнял у свердловских пенсионеров миллион рублей

Мошенник забирал деньги у пенсионеров, родственники которых якобы стали жертвами ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курьера, который забирал у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров деньги, приговорен к трем годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Богдановичский городской суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что неизвестный звонил свердловским пенсионерам и говорил, якобы их родственник попал в ДТП. После этого курьер приходил и забирал у жертв деньги.

Обманутые думали, что суммы, которые они отдают, предназначены, чтобы помочь родным. На самом деле информация о ДТП была ложной, а деньги курьер переводил своему руководству, оставляя себе 10%.

Полиция задержала его, после чего мужчина раскрыл преступную схему и предстал перед судом. Силовики продолжают искать подельников курьера и его руководителей.