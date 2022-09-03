BZ: Папа Римский оказался под ударом из-за позиции по Украине

Berliner Zeitung: Папа Римский вызвал критику среди католиков из-за позиции по Украине

04 сентября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Папа Римский ведет себя осторожно в высказываниях о ситуации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск не определился со своей позицией по ситуации на Украине, чем вызвал критику в католической общине. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. «Папа Франциск, однако, не пришел к однозначному мнению в течение первых шести месяцев конфликта. Особенно в летние месяцы глава католической церкви даже вызвал громкие противоречия внутри католической общины несколькими релятивистскими заявлениями на эту тему», — пишет Berliner Zeitung. В апреле он не поехал на Украину, когда получил приглашение. Это вызвало всеобщее разочарование и поставило Ватикан в затруднительное положение, отмечает издание. Позиция Папы Римского может разочаровать католиков Восточной Европы после резкой критики со стороны Европы и Украины, отмечает автор Berliner Zeitung. Католическая церковь уже потеряла большую часть доверия из-за подобных действий Папы Римского, заявляла ранее берлинский теолог и эксперт по Восточной Европе Регина Эльснер. Папа Римский допускает, что НАТО несет ответственность за начало конфликта на Украине, сообщает телеканал 360. Ранее он сказал, что в мире началась третья мировая война. Также он называл погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь российского философа Александра Дугина «невинной жертвой», этим возмутились в МИД Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на освобождение Донбасса и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Папа Римский Франциск не определился со своей позицией по ситуации на Украине, чем вызвал критику в католической общине. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. «Папа Франциск, однако, не пришел к однозначному мнению в течение первых шести месяцев конфликта. Особенно в летние месяцы глава католической церкви даже вызвал громкие противоречия внутри католической общины несколькими релятивистскими заявлениями на эту тему», — пишет Berliner Zeitung. В апреле он не поехал на Украину, когда получил приглашение. Это вызвало всеобщее разочарование и поставило Ватикан в затруднительное положение, отмечает издание. Позиция Папы Римского может разочаровать католиков Восточной Европы после резкой критики со стороны Европы и Украины, отмечает автор Berliner Zeitung. Католическая церковь уже потеряла большую часть доверия из-за подобных действий Папы Римского, заявляла ранее берлинский теолог и эксперт по Восточной Европе Регина Эльснер. Папа Римский допускает, что НАТО несет ответственность за начало конфликта на Украине, сообщает телеканал 360. Ранее он сказал, что в мире началась третья мировая война. Также он называл погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь российского философа Александра Дугина «невинной жертвой», этим возмутились в МИД Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на освобождение Донбасса и демилитаризацию Украины.