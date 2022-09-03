Мэр Екатеринбурга осудил школьника, пришедшего в платье на линейку

04 сентября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Руководство гимназии наказывать не будут, сказал Алексей Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перфоманс ученика гимназии №108, который пришел на линейку 1 сентября в платье, является неуместным, заявил URA.RU глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Саму тему он считает искусственно раздутой и недостойной серьезного обсуждения. «Парень решил привлечь к себе внимание, не более того. Я уже говорил (комментируя недавний скандал с танцем в лицее №12 — прим. URA.RU), что [такие шутки] не для школы. Ты можешь дома все что угодно делать, в театре лицедеев как-то переодеваться. А школа — это место для обучения», — сказал Орлов. «[Будут ли санкции к руководству гимназии?] Нет. Пришел человек [в платье] — что с ним сделаешь? Не считаю подобное чем-то из ряда вон выходящим. Воспитательную беседу с мальчиком уже провели. Он хотел внимания», — добавил мэр. Новость по теме Парень, пришедший в юбке в гимназию Екатеринбурга, обхитрил учителей Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра. А мама школьника говорила URA.RU о волне странных звонков. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — переживала женщина.

Перфоманс ученика гимназии №108, который пришел на линейку 1 сентября в платье, является неуместным, заявил URA.RU глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Саму тему он считает искусственно раздутой и недостойной серьезного обсуждения. «Парень решил привлечь к себе внимание, не более того. Я уже говорил (комментируя недавний скандал с танцем в лицее №12 — прим. URA.RU), что [такие шутки] не для школы. Ты можешь дома все что угодно делать, в театре лицедеев как-то переодеваться. А школа — это место для обучения», — сказал Орлов. «[Будут ли санкции к руководству гимназии?] Нет. Пришел человек [в платье] — что с ним сделаешь? Не считаю подобное чем-то из ряда вон выходящим. Воспитательную беседу с мальчиком уже провели. Он хотел внимания», — добавил мэр. Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра. А мама школьника говорила URA.RU о волне странных звонков. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — переживала женщина.