Мэр Екатеринбурга осудил школьника, пришедшего в платье на линейку

Перфоманс ученика гимназии №108, который пришел на линейку 1 сентября в платье, является неуместным, заявил URA.RU глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Саму тему он считает искусственно раздутой и недостойной серьезного обсуждения.
«Парень решил привлечь к себе внимание, не более того. Я уже говорил (комментируя недавний скандал с танцем в лицее №12 — прим. URA.RU), что [такие шутки] не для школы. Ты можешь дома все что угодно делать, в театре лицедеев как-то переодеваться. А школа — это место для обучения», — сказал Орлов. «[Будут ли санкции к руководству гимназии?] Нет. Пришел человек [в платье] — что с ним сделаешь? Не считаю подобное чем-то из ряда вон выходящим. Воспитательную беседу с мальчиком уже провели. Он хотел внимания», — добавил мэр.
Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра.
А мама школьника говорила URA.RU о волне странных звонков. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — переживала женщина.
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