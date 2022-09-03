03 сентября 2022

Мэр Екатеринбурга осудил школьника, пришедшего в платье на линейку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , орлов алексей, орлов в школе
Руководство гимназии наказывать не будут, сказал Алексей Орлов Фото:

Перфоманс ученика гимназии №108, который пришел на линейку 1 сентября в платье, является неуместным, заявил URA.RU глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Саму тему он считает искусственно раздутой и недостойной серьезного обсуждения.

«Парень решил привлечь к себе внимание, не более того. Я уже говорил (комментируя недавний скандал с танцем в лицее №12 — прим. URA.RU), что [такие шутки] не для школы. Ты можешь дома все что угодно делать, в театре лицедеев как-то переодеваться. А школа — это место для обучения», — сказал Орлов. «[Будут ли санкции к руководству гимназии?] Нет. Пришел человек [в платье] — что с ним сделаешь? Не считаю подобное чем-то из ряда вон выходящим. Воспитательную беседу с мальчиком уже провели. Он хотел внимания», — добавил мэр.

Новость по теме
Парень, пришедший в юбке в гимназию Екатеринбурга, обхитрил учителей

Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра.

А мама школьника говорила URA.RU о волне странных звонков. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — переживала женщина.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Перфоманс ученика гимназии №108, который пришел на линейку 1 сентября в платье, является неуместным, заявил URA.RU глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Саму тему он считает искусственно раздутой и недостойной серьезного обсуждения. «Парень решил привлечь к себе внимание, не более того. Я уже говорил (комментируя недавний скандал с танцем в лицее №12 — прим. URA.RU), что [такие шутки] не для школы. Ты можешь дома все что угодно делать, в театре лицедеев как-то переодеваться. А школа — это место для обучения», — сказал Орлов. «[Будут ли санкции к руководству гимназии?] Нет. Пришел человек [в платье] — что с ним сделаешь? Не считаю подобное чем-то из ряда вон выходящим. Воспитательную беседу с мальчиком уже провели. Он хотел внимания», — добавил мэр. Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра. А мама школьника говорила URA.RU о волне странных звонков. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — переживала женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...